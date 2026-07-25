Was diesen Laden von großen Ketten unterscheidet

„Happi Pappi, kleine Pfoten, großes Herz“, steht auf dem Logo und macht neugierig. In der Adam-Strenninger-Gasse, einer ruhigen Seitengasse in Perchtoldsdorf (NÖ), ist seit 2025 tierisch was los. Wer den Laden betritt, fühlt sich in eine Zeit zurückversetzt, in der Beratung noch echte Begegnung gewesen ist. Gespräche, die über ein „Guten Tag“ und „Auf Wiedersehen“ hinausgingen.

Was das Herz begehrt

Man kam gerne wieder, weil jemand zuhörte und mitdachte, statt nur zu verkaufen. Genau dieses Gefühl stellt sich bei Happi Pappi ein. Zeit für Beratung steht an erster Stelle. Jeder Kunde ist ein willkommener Gast, ob auf zwei oder vier Beinen.