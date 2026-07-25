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Für Mensch und Tier

Was diesen Laden von großen Ketten unterscheidet

Tierecke
25.07.2026 11:00
Wie im Schlaraffenland zu Besuch bei Happi Pappi in Perchtoldsdorf.
Wie im Schlaraffenland zu Besuch bei Happi Pappi in Perchtoldsdorf.(Bild: Zwefo)
Porträt von Diana Zwickl
Porträt von Tierecke
Von Diana Zwickl und Tierecke

Ein eigenes Tierfachgeschäft zu eröffnen, braucht Mut. Erst recht, wenn ringsum die großen Platzhirsche locken. Birgit Kratky hat den Schritt trotzdem gewagt. Was Happi Pappi in Perchtoldsdorf von der Konkurrenz unterscheidet, beginnt schon an der Eingangstür.

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„Happi Pappi, kleine Pfoten, großes Herz“, steht auf dem Logo und macht neugierig. In der Adam-Strenninger-Gasse, einer ruhigen Seitengasse in Perchtoldsdorf (NÖ), ist seit 2025 tierisch was los. Wer den Laden betritt, fühlt sich in eine Zeit zurückversetzt, in der Beratung noch echte Begegnung gewesen ist. Gespräche, die über ein „Guten Tag“ und „Auf Wiedersehen“ hinausgingen.

Was das Herz begehrt
Man kam gerne wieder, weil jemand zuhörte und mitdachte, statt nur zu verkaufen. Genau dieses Gefühl stellt sich bei Happi Pappi ein. Zeit für Beratung steht an erster Stelle. Jeder Kunde ist ein willkommener Gast, ob auf zwei oder vier Beinen.

Neben hochwertigem Tierfutter findet man Unmengen an ausgefallenem, buntem Spielzeug, Geschenkideen und Leckerlis mit kreativen Namen sowie Zutaten für Hund und Katze. Selbst für Garfield-Fans oder Star-Wars-Kenner ist etwas dabei. Eine gemütliche Ecke lädt zum Verweilen und Plaudern ein.

Zwei- und Vierbeiner willkommen.
Zwei- und Vierbeiner willkommen.(Bild: Zwefo)

Hinter dem Konzept steht Birgit Kratky. Sie bringt ihre Erfahrung aus der Arbeit als Tierarzthelferin ebenso ein, wie ihr Wissen aus der Privatwirtschaft. Der Schritt in die Selbstständigkeit war gut überlegt und ist das Ergebnis einer konsequenten Entwicklung.

Futter nach eigenem Anspruch
Besonders ins Auge fällt ein Trockenfutter, das sie selbst mitentwickelt hat.  Produziert wird in England, mit hochwertigen Zutaten und ohne Nebenprodukte. Die Rezepturen sind bewusst so gestaltet, dass sie auch für Tiere mit Unverträglichkeiten geeignet sind.

Wer ein Produkt für das tierische Familienmitglied nicht sofort findet, kann es einfach bestellen. Stammkunden dürfen sich darauf verlassen, dass ihr Lieblingsfutter zuverlässig vorrätig ist. Und für alle, die nicht persönlich vorbeikommen können, gibt es im näheren Umkreis auch einen Lieferservice direkt nach Hause.

Kurzinterview
Drei Fragen an Birgit Kratky

Krone: Was hat Sie bewogen, ein Tierfachgeschäft zu eröffnen?
Birgit Kratky: Ich glaube, dass viele sich nicht mehr trauen, neben Filialketten etwas Neues zu starten. Ich habe es trotzdem gemacht, oder gerade deswegen.

Wie entstand Ihre Futtermarke?
Mein eigener Hund ist mein strengster Maßstab. Weil ich kein Futter fand, das diesen Ansprüchen genügte, habe ich die Sache selbst in die Hand genommen.

Wenn Sie sich eine Mitarbeiterin „backen“ könnten, wie müsste sie sein?
Sie sollte Katzen und Hunde gleichermaßen verstehen, ruhig bleiben, wenn es einmal turbulent wird, und vor allem für die Tiere brennen. Das ist mir wichtiger als jedes Zeugnis.

Luxury Cat‘s Grooming
Unter einem Dach vereint das Geschäft noch weitere Angebote: Marina Renner bietet professionelle Fellpflege exklusiv für Katzen an – sowohl vor Ort als auch beim Besitzer zuhause. Ergänzt wird das durch CAT-Coaching, ein spezialisiertes Beratungsangebot rund um Verhalten und Wohlbefinden der Stubentiger.

Der Erfolg gibt den beiden Frauen recht. Seit der Eröffnung kommen immer mehr zufriedene Kunden, sogar aus anderen Bundesländern, nach Perchtoldsdorf. Warum das Geschäft den Namen Happi Pappi trägt, erfährt man übrigens bei einem entspannten Besuch vor Ort.

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