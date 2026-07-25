Lyles zeigt bei US-Titelkämpfen ordentlich auf

Sprinter Noah Lyles hat am Samstag (Ortszeit) bei den US-Leichtathletik-Meisterschaften in New York City seinen dritten US-Meistertitel über 100 m in einer Zeit von 9,79 Sekunden gewonnen.
Damit egalisierte der Olympiasieger seine persönliche Bestzeit vom Goldlauf in Paris 2024 und stellte gleichzeitig eine Jahresweltbestleistung auf.
Lyles legte auf den letzten 30 m einen fulminanten Endspurt hin. Bei den Frauen gewann die Olympia-Zweite Sha‘Carri Richardson in 10,77 Sek.
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