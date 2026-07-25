Holzstapel und Feld brannten kurz nacheinander

In der Nacht auf Samstag mussten im Kremstal (OÖ) drei Feuerwehren innerhalb kürzester Zeit ausrücken. Nach Mitternacht war zuerst ein Holzstapel, und nur Minuten darauf ein Feld in Flammen aufgegangen. Nicht nur die zeitliche und örtliche Nähe der Brände legt Brandstiftung nahe, Bestätigung steht aber noch aus.
Gegen 1.30 Uhr wurden Bewohner in Schlierbach von der Sirene aus dem Schlaf gerissen. Dort war nämlich ein Holzstapel an der Pyhrnbahn in Flammen aufgegangen, brannte bereits lichterloh. Besonders gefährlich für die Kameraden der FF Schlierbach: Direkt über dem Brandherd befindet sich eine Starkstromleitung.
Bagger zu Hilfe genommen
„Wir haben uns von einem Unternehmer einen Bagger organisiert, mit dem wir den Stapel auseinandergenommen haben. So konnten wir die restlichen Glutnester gründlich ablöschen“, berichtet Andreas Dutzler, Kommandant der FF Schlierbach. Brand aus sei schon gegen kurz nach 3 Uhr gewesen, die übrigen Arbeiten hätten sich aber noch rund eine Stunde gezogen.
Nächster Alarm
Nur acht Minuten später wurden auch Floriani im benachbarten Inzersdorf alarmiert. Dort war nämlich urplötzlich und ohne erkennbaren Grund ein bereits abgeerntetes Strohfeld in Brand geraten. Während die Schlierbacher Kameraden noch bis kurz vor vier Uhr morgens den Holzstapel auf Glutherde kontrollieren mussten, hatten die Feuerwehrleute aus Inzersdorf und Lauterbach den Feldbrand nach rund einer Stunde gelöscht.
Wasser aus der Krems
„Es hat gut gebrannt, aber wir haben die Flammen mit unserem Waldbrandequipment niedergeschlagen. Löschwasser haben wir aus der nahegelegenen Krems entnommen, die dafür genug Wasser führt“, beschreibt Stefan Winter, Einsatzleiter der FF Inzersdorf den nächtlichen Brand.
Böser Verdacht bleibt
Weil die beiden Feuer mitten in der Nacht, ohne offensichtliche Ursache, kurz nacheinander und so nahe beieinander ausgebrochen waren, ermittelt die Polizei in beiden Fällen. Eine offizielle Stellungnahme gab es seitens der Behörde aber nicht. Aus den Reihen der Einsatzkräfte heißt es aber, dass die Brände mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht von selbst oder durch Zufall ausgebrochen sein können.
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