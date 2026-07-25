Holzstapel und Feld brannten kurz nacheinander

Böser Verdacht bleibt

Weil die beiden Feuer mitten in der Nacht, ohne offensichtliche Ursache, kurz nacheinander und so nahe beieinander ausgebrochen waren, ermittelt die Polizei in beiden Fällen. Eine offizielle Stellungnahme gab es seitens der Behörde aber nicht. Aus den Reihen der Einsatzkräfte heißt es aber, dass die Brände mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht von selbst oder durch Zufall ausgebrochen sein können.