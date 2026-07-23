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Alle 30 Sekunden stirbt ein Mensch an Hepatitis

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23.07.2026 09:05
2011 hat sich Österreich der weltweiten Initiative angeschlossen, die virale Hepatitis bis zum ...
2011 hat sich Österreich der weltweiten Initiative angeschlossen, die virale Hepatitis bis zum Jahr 2030 zu eliminieren. Das Ziel dürfte jedoch in weite Ferne gerückt sein.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich und die Welt kämpfen mit einem massiven Leberproblem. Alle 30 Sekunden stirbt weltweit ein Mensch an einer chronischen virusbedingten Hepatitis. Auch hierzulande ist die Lage ernst: 25 bis 30 Prozent der Österreicher sind laut Experten von einer Fettlebererkrankung betroffen. 

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Zu den gefährlichsten Lebererkrankungen zählen weiterhin chronische Leberentzündungen, die durch Virusinfektionen ausgelöst werden. Weltweit sind davon laut Berechnungen 287 Millionen Menschen betroffen.

Häufigste Infektionskrankheit
„Chronische Hepatitis B und C sind die weltweit führende Ursache für Leberkrebs. Mehr als 1,3 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Hepatitis B oder C – das ist die häufigste Infektionskrankheit. Jedes Jahr gibt es fast zwei Millionen neue Fälle“, hieß es in einer Aussendung der Hepatitis-Hilfe Österreich.

Dabei wären die nötigen Mittel längst vorhanden, um das weltweite Problem deutlich besser in den Griff zu bekommen. Virus Hepatitis ist vermeidbar, behandelbar und in bestimmten Fällen sogar heilbar. 

„Hepatitis B wird über Blut und alle Körperflüssigkeiten übertragen. Häufige Ansteckungswege in Österreich sind ungeschützter Sexualkontakt, unsauberes Besteck wie Spritzen bei i.v.-Drogengebrauch und sehr selten die Geburt (wenn die Mutter infiziert ist; Anm.). Diese Fakten sind vielen Menschen nicht ausreichend bekannt, was zu Vorurteilen und falschen Annahmen führt.“

Markus Peck-Radosavljevic, Gastroenterologe und Hepatologe am Klinikum Klagenfurt 

Kostenlose Tests in Deutschland
Bei der Hepatitis B ist die auch im österreichischen Kinderimpfprogramm enthaltene Impfung als Vorbeugung ganz besonders wichtig. In Deutschland können sich gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren einmalig kostenlos auf Hepatitis B und C testen lassen.

Die chronische Hepatitis Delta ist vermutlich die gefährlichste chronische Virusinfektion, ist jedoch seit einigen Jahren in Österreich behandelbar. Eine Kombi-Infektion mit Hepatitis B und Delta kann rasch zu Leberkrebs führen.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Viele Infizierte ahnen nichts
Heilen lässt sich eine chronische Hepatitis-B-Infektion bisher nicht, aber die modernen Medikamente können die Virusvermehrung effektiv unterdrücken und das Risiko für Spätfolgen wie Leberzirrhose oder Leberkrebs erheblich reduzieren. Das Problem: Viele Infizierte wissen gar nichts von ihrer chronischen Erkrankung.

Fettleber als Volkskrankheit
In der jüngeren Vergangenheit ist bei den Lebererkrankungen – vor allem in den hoch entwickelten Staaten der Welt mit westlichem Lebensstil – auch die sogenannte Fettleber (Steatotic Liver Disease/SLD) zu einer besonders weitverbreiteten Krankheit geworden. 25 bis 30 Prozent der Österreicher sind von einer Fettlebererkrankung betroffen.

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