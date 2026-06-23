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Neues Team für Giannis

Wechsel nach 13 Jahren! Mega-Trade in der NBA

US-Sport
23.06.2026 07:27
Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo(Bild: AP/Marta Lavandier)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mega-Trade in der NBA! Superstar Giannis Antetokounmpo verlässt nach 13 Jahren die Milwaukee Bucks und schließt sich den Miami Heat an. Für den zweimaligen MVP geht damit eine Ära zu Ende.

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Wie „ESPN“ berichtet, wechselt der 31-jährige Grieche im Rahmen eines spektakulären Tauschgeschäfts nach Miami. Neben Antetokounmpo zieht es auch Bobby Portis zu den Heat.

Im Gegenzug erhalten die Bucks drei Erstrundenpicks, einen Zweitrundenpick sowie Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. und Kasparas Jakucionis.

Wechselwunsch hinterlegt
Antetokounmpo wurde 2013 von Milwaukee gedraftet und entwickelte sich dort zu einem der größten Stars der Liga. 2021 führte er die Bucks zum ersten NBA-Titel seit 50 Jahren. Bereits 2019 und 2020 war der 2,11 Meter große Ausnahmekönner zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt worden.

Für die Miami Heat, die seit 2013 auf einen Meistertitel warten, ist es ein echter Coup. Der Klub aus Florida ist erst die zweite Station in der Karriere des Griechen. Medienberichten zufolge sollen sich auch die Boston Celtics intensiv um eine Verpflichtung bemüht haben.

Bucks verpassen die Playoffs
Die Bucks hatten in der abgelaufenen Saison die Playoffs verpasst. Antetokounmpo soll bei der Franchise immer wieder seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Zudem wurde der Superstar in der vergangenen Spielzeit von zahlreichen Verletzungsproblemen ausgebremst.

Nun startet der zweimalige MVP ein neues Kapitel – und Miami darf vom großen Titel-Comeback träumen.

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