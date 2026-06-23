Konzert am Wörthersee: Wenn Mark Forster anruft!

„Alarmbereitschaft“ zuhause

Mark Forster setzt in Zeiten von KI bewusst auf Beständigkeit, ehrliche Emotionen und pure Nahbarkeit. Also ein Pop-Fest für die ganze Familie! „Krone“-Hinweis: Im Zuge der Open-Air-Tour greift der Star regelmäßig zu Handys der Besucher – er wählt einfach mal eine Nummer aus der Anrufliste und ladet spontan zum Konzertbesuch und Bühnenauftritt ein. Also auch die Daheimgebliebenen sollten sich an diesem Abend frei halten!