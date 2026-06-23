Konzert am Wörthersee: Wenn Mark Forster anruft!

Für sein einziges Österreich-Konzert im Zuge seiner Open-Air-Tour 2026 legt Popstar Mark Forster am 5. Juli in der Ostbucht am Wörthersee an. Erfahrungsgemäß greift der beliebte Sänger auch gern zu fremden Handys.
Große Gefühle, fette Beats plus Traumkulisse: Hit-Garant Mark Forster geht 2026 wieder auf große Open-Air-Tournee – und im Zuge dessen hat der frischgebackene Papa für sein einziges Österreich-Konzert den Wörthersee auserwählt! Denn am 5. Juli verwandelt der Musiker mit der unverkennbaren Baseballkappe die Ostbucht in Klagenfurt in eine Konzertarena unter freiem Himmel.
Nach ausverkauften Tourneen und Chart-Triumphen meldet sich Mark Forster mit einem völlig neuen Live-Erlebnis zurück. Mit im Gepäck natürlich auch seine aktuellen Singles „Zeitmaschine“ und „Rettest Du Mich“. Doch keine Sorge: Auch die ganz großen Hymnen kommen nicht zu kurz. Wenn Hits wie „Übermorgen“, „Chöre“, „194 Länder“ oder „Au Revoir“ durch die Klagenfurter Sommernacht schallen, ist Gänsehautstimmung garantiert.
„Alarmbereitschaft“ zuhause
Mark Forster setzt in Zeiten von KI bewusst auf Beständigkeit, ehrliche Emotionen und pure Nahbarkeit. Also ein Pop-Fest für die ganze Familie! „Krone“-Hinweis: Im Zuge der Open-Air-Tour greift der Star regelmäßig zu Handys der Besucher – er wählt einfach mal eine Nummer aus der Anrufliste und ladet spontan zum Konzertbesuch und Bühnenauftritt ein. Also auch die Daheimgebliebenen sollten sich an diesem Abend frei halten!
Informationen rund um das Konzert und Karten gibt es auf www.ip-media.tv und www.oeticket.com
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.