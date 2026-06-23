Reh war über Nacht im Gartenzaun eingeklemmt

Zaun wurde mit der Säbelsäge durchtrennt

„Wir haben den Stahlzaun mit einer Säbelsäge durchtrennt und anschließend wieder zusammengeschweißt“, so Nuart. Der Hausbesitzer wurde im Vorhinein natürlich verständigt. Und durch die rasche Alarmierung des Zeitungsausträgers konnte dem Tier schnell geholfen werden. Die Einsatzkräfte konnten nach der erneuten Befreiung das Reh davon hopsen sehen.