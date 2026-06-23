Reh war über Nacht im Gartenzaun eingeklemmt

Zu einem Tiernotfall wurden die Polizei und die Feuerwehr Brückl am Dienstag in den frühen Morgenstunden gerufen. Ein Reh hat sich im Bezirk St.Veit an der Glan in einem Gartenzaun verfangen und kam nicht mehr selbstständig los.
In einer äußerst misslichen Lage befand sich ein Reh in der Sponheimerstraße in Brückl (St. Veit an der Glan). Das Tier hat sich in einem festen Zaun aus Stahl verfangen und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Ein Zeitungsausträger hat das Tier um 2.54 Uhr entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt.
Der Zaum war um ein leeres Grundstück gebaut, daneben liegt ein Waldstück. Von dort dürfte das Tier gekommen sein.
Mit vereinten Kräften und nach behutsamer Erkundung der Lage konnte das arme Reh von der Feuerwehr Brückl und der Polizei aus dem Zaun befreit werden. „Nach der Befreiung ist das Reh davongesprungen und erneut auf der anderen Seite im Zaun hängen geblieben“, erzählt Andreas Nuart Hauptbrandinspektor der Feuerwehr Brückl. Dann mussten die Einsatzkräfte das Reh erneut befreien.
Zaun wurde mit der Säbelsäge durchtrennt
„Wir haben den Stahlzaun mit einer Säbelsäge durchtrennt und anschließend wieder zusammengeschweißt“, so Nuart. Der Hausbesitzer wurde im Vorhinein natürlich verständigt. Und durch die rasche Alarmierung des Zeitungsausträgers konnte dem Tier schnell geholfen werden. Die Einsatzkräfte konnten nach der erneuten Befreiung das Reh davon hopsen sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.