Messi: Nach Österreich-Spiel kam Liebeserklärung

„Wunderbar gelaufen“

„Ich kann nicht viel darüber nachdenken, ich genieße einfach diesen Moment. Ich bin sehr froh, dass ich das alles erreicht habe“, sagte Messi im ARD-Interview. Zum Auftakt hatte er Argentinien mit drei Treffern zu einem 3:0 gegen Algerien geschossen, auch im zweiten Match war er der einzige Torschütze des Titelverteidigers. Mit fünf Treffern bei diesem Turnier liegt der Weltmeister von 2022 an der Spitze der Torschützenliste, Argentinien steht dank ihm schon nach zwei Spielen im Sechzehntelfinale. „Das ist wunderbar so gelaufen. Es war ein schwieriges Spiel, sehr intensiv. Das war ein großer Sieg, ganz wichtig, sehr schwer, aber auch sehr schön. Jetzt können wir weitermachen“ sagte Messi. Den Elfmeter „hätte ich auch reinbringen können, aber gut, letztendlich bin ich sehr froh, dass wir das Ergebnis erzielt haben und dass wir alles als Mannschaft gewonnen haben.“ Das sieht bestimmt auch Antonella so.