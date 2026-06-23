Messi: Nach Österreich-Spiel kam Liebeserklärung

Natürlich ließ sich auch Antonella Roccuzzo das Österreich-Spiel nicht entgehen. Die Frau von Lionel Messi bestaunte samt den drei gemeinsamen Kindern, wie das Familienoberhaupt gegen Rot-Weiß-Rot doppelt netzte – dann kam die große Liebeserklärung.
Ein bisserl posen muss natürlich schon sein. Ein Selfie da, ein kesses Lächeln in die Kamera dort – Lionel Messis Herzdame hat das (Social-Media-)Spiel längst perfektioniert. Auch das Spiel gegen Österreich ließ sie sich nicht entgehen. Sie sah in Dallas live im Stadion, wie ihr Göttergatte gegen Rot-Weiß-Rot zunächst zwar einen Elfer versemmelte, dann aber doch zweimal netzte und so zum erfolgreichsten WM-Torschützen mutierte. „Was für ein Privileg“, schrieb Antonela danach auf Instagram, „dich immer wieder Geschichte schreiben zu sehen. Ich liebe dich, Lionel Messi!“ Herzig!
Und der Angesprochene verwertete die Steilvorlage artig im Kommentarfeld: „Ich liebe dich.“ Und ein Herzerl dazu. Muss Liebe schön sein.
Klose hat ausgedient
Antonella sah übrigens die WM-Tore 17 und 18 ihres Mannes. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Er ist jetzt alleiniger Führender in der „ewigen WM-Torschützenliste“. Miroslav Klose hat als Rekordhalter ausgedient.
„Wunderbar gelaufen“
„Ich kann nicht viel darüber nachdenken, ich genieße einfach diesen Moment. Ich bin sehr froh, dass ich das alles erreicht habe“, sagte Messi im ARD-Interview. Zum Auftakt hatte er Argentinien mit drei Treffern zu einem 3:0 gegen Algerien geschossen, auch im zweiten Match war er der einzige Torschütze des Titelverteidigers. Mit fünf Treffern bei diesem Turnier liegt der Weltmeister von 2022 an der Spitze der Torschützenliste, Argentinien steht dank ihm schon nach zwei Spielen im Sechzehntelfinale. „Das ist wunderbar so gelaufen. Es war ein schwieriges Spiel, sehr intensiv. Das war ein großer Sieg, ganz wichtig, sehr schwer, aber auch sehr schön. Jetzt können wir weitermachen“ sagte Messi. Den Elfmeter „hätte ich auch reinbringen können, aber gut, letztendlich bin ich sehr froh, dass wir das Ergebnis erzielt haben und dass wir alles als Mannschaft gewonnen haben.“ Das sieht bestimmt auch Antonella so.
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