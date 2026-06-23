Darum dauert es noch Monate bis zum finalen Urteil

Jetzt werden Rechtsmittel ausgeführt

Doch für die Berufungsverhandlung gibt es nach wie vor keinen Termin. Der Strafakt liegt auch noch gar nicht auf einem Tisch des Innsbrucker Oberlandesgerichtes. Grund: Die Urteilsausfertigung nahm einige Zeit in Anspruch. Mittlerweile erreichte das Protokoll den Verteidiger. Mit der Zustellung begann seine vier Wochen lange Frist für die Ausführung der Berufung wegen Schuld, Strafe und Nichtigkeit.