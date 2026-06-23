Vandalismus, Anzeigen: Aus für beliebten Kleinzoo

Viele haben wie jedes Jahr schon sehnsüchtig darauf gewartet, dass der Erlebnisbauernhof nach der Winterpause wieder seine Tore öffnet – denn er ist einfach entzückend. Da flitzen Zwergseidenäffchen durch ihr schönes Gehege. Der Leguan schenkt ihnen mit stoischer Ruhe nicht einen Funken der Beachtung, während Schildkröten genauso unbeeindruckt von den staunenden Besuchern in der herzigen Kaffeestube bleiben. Dazu: zahme Esel, Kängurus, teils sogar mit dem Flascherl aufgezogen, Alpakas. Ein Ort der Idylle. Fast magisch. Mit einer Energie, die spürbar gut ist und gut tut.