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„Regelverstöße“: Aktionäre klagen Uber-Management

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23.06.2026 07:02
Uber soll den Aktionären zufolge „reihenweise Regelverstöße“ begangen haben.
Uber soll den Aktionären zufolge „reihenweise Regelverstöße“ begangen haben.(Bild: AFP/ANGELO MERENDINO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Gruppe von Aktionären hat die Führung des Fahrdienstvermittlers Uber verklagt. Sie wirft den Vorständen und Beiratsmitgliedern Regelverstöße beim Umgang mit Beschwerden über sexuelle Belästigung vor. 

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Die Geschäftsführung habe dem Unternehmen Kompromisse bei der Einhaltung von Vorschriften ermöglicht, was zu Tausenden von Klagen wegen sexueller Übergriffe und Belästigungen geführt habe. Die Vorstandsmitglieder hätten interne und externe Warnungen deswegen wiederholt ignoriert.

„Uber hat reihenweise Regelverstöße begangen“, so die Aktionärsgruppe unter Führung eines Pensionsfonds aus Detroit. Von dem Unternehmen aus San Francisco war zunächst kein Kommentar zu erhalten.

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