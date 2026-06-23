Volksbegehren: Meiste Stimmen für gratis Kondome

40.000 Stimme für mehr Polizei

Die sozialdemokratischen Gewerkschafter setzen sich für mehr Personal bei der Polizei ein und erreichten 40.134 Stimmen. Außerdem forderte die Initiative „Transparenz im Parlament“, dass im Hohen Haus künftig elektronisch abgestimmt und damit die dafür bereits eingerichtete Anlage in Betrieb genommen wird. Dieses Begehren kam auf 38.837 Stimmen.