„Straße von Hormuz wird vom Iran verwaltet werden“

Deutliche Worte vom iranischen Chefunterhändler Mohammad Baqer Qalibaf: Nach den Gesprächen mit US-Vertretern in der Schweiz hat dieser am Dienstag erklärt, dass sein Land künftig die Straße von Hormuz verwalten werde.
„Die Straße von Hormuz wird niemals in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht von der Islamischen Republik Iran verwaltet werden“, so Qalibaf laut einem Bericht der Nachrichtenagentur IRNA.
Die Straße von Hormuz wird niemals in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren.
Chefunterhändler Mohammad Baqer Qalibaf
Qalibaf äußerte sich den Angaben zufolge nach seiner Rückkehr aus der Schweiz, wo im Luxusresort Bürgenstock Verhandlungen mit Vertretern Washingtons stattfanden. Die US-Delegation wurde dabei von Vizepräsident JD Vance angeführt, die iranische Delegation von Qalibaf.
Die USA und der Iran einigten sich auf einen Fahrplan für ein Friedensabkommen in der Region. Dieser soll nach Angaben der als Vermittler agierenden Staaten Katar und Pakistan binnen 60 Tagen zu einer endgültigen Vereinbarung führen.
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