Feuerwehren kämpften stundenlang gegen Flammen

Großeinsatz der Feuerwehr bei der Abfallbeseitigung in Siggerwiesen. Kurz vor 23 Uhr ging der Alarm am Montagabend los. Schon bei der Anfahrt wurde von Rauch in der Sperrmüllhalle berichtet. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs war sofort klar, dass es sich um einen ausgedehnten Brand handelt.