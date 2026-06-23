Feuerwehren kämpften stundenlang gegen Flammen

Alarmstufe zwei in Bergheim! In der Nacht auf Dienstag brach ein Feuer in der Sperrmüllhalle der Abfallbeseitigung in Siggerwiesen aus. Zum Löschen und Absichern musste sogar die Berufsfeuerwehr aus der Stadt Salzburg anrücken und ihre Freiwilligen Kollegen vor Ort unterstützen.
Großeinsatz der Feuerwehr bei der Abfallbeseitigung in Siggerwiesen. Kurz vor 23 Uhr ging der Alarm am Montagabend los. Schon bei der Anfahrt wurde von Rauch in der Sperrmüllhalle berichtet. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs war sofort klar, dass es sich um einen ausgedehnten Brand handelt.
Zum Löschen des Feuers und Absichern der Halle wurden Feuerwehrleute aus Anthering, Oberndorf und von der Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg hinzugezogen. Erst nach dem Eindämmen des Brandes und des starken Rauchs konnte die Halle ausgeräumt und das Feuer letztendlich vollständig gelöscht werden.
Neben 63 Feuerwehrleuten aus Bergheim waren 17 aus Anthering, drei aus Oberndorf und zwei aus der Stadt Salzburg noch bis 4.30 Uhr in der Früh im Einsatz. Dann erst konnte erfolgreich „Brand aus“ gegeben werden. Die Brandursache stand vorerst nicht fest.
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