„Etienne“-Sängerin Guesch Patti gestorben

2001 gestand sie jedoch in einem Interview, wie sehr der Erfolg von „Etienne“ ihre Karriere beeinträchtigt habe. Von dem damaligen „Medienrummel“ habe sie für den Rest ihres Lebens „genug“.

Solotänzerin, Musicalsängerin, Popstar

Patti begann ihre berufliche Laufbahn als Auszubildende an der Pariser Oper und war danach Solotänzerin in verschiedenen Companies. Sie spielte die Hauptrolle in dem Musical „Les Misérables“ und gründete das Trio „Dacapo“.