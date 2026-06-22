LIVE ab 5 Uhr: ÖFB-Gegner Jordanien gegen Algerien

„Algerien ist ein richtig gutes Team“

Im Fokus wird auch Algeriens Tormann Luca Zidane stehen. Der Sohn von Zinedine Zidane hatte bei den ersten beiden Gegentoren gegen Argentinien nicht gut ausgesehen. Sollte Algerien gegen Jordanien gewinnen, ist die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick zumindest fix Gruppendritter. Argentinien-Tormann Emiliano Martinez hatte nach dem Spiel gegen die Wüstenfüchse, das Lionel Messi mit einem Dreierpack geprägt hatte, nur Lob für den Gegner übrig. „Algerien ist ein richtig gutes Team“, erklärte der Weltmeister-Torhüter. „Ich glaube, dass sie gegen Österreich und gegen Jordanien gewinnen werden.“