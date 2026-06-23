Parlament verweigert neuer Regierung das Vertrauen

Liberalen-Vize Alexandru Muraru warf Präsident Dan daher am Montag vor, das erste Staatsoberhaupt des Landes seit dessen EU-Beitritt zu sein, das bereit sei, „den Extremismus ins Regierungsboot zu hieven“. Am Wochenende war es in Bukarest aus diesem Grund zu ersten Straßenprotesten gekommen. Die aufgebrachten Bürger warfen dem Präsidenten sowohl seine immer offenkundigere Nähe zur PSD, als auch Verrat an den eigenen Wählern vor.