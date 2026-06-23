Krankl, Polster und Co. ließen die Seebühne beben

Null Punkte gegen Argentinien – aber ein voller Erfolg für Mörbisch und die „Krone“! Das Public Viewing auf der Seebühne mutierte zum großen Triumph. Am Ende sangen Krankl, Polster und Co. sogar live „I am from Austria“ und „Rostige Flügel“.
Plötzlich purzelte der WM-Pokal, eine Nachahmung um 99 Euro, vom Sessel. „He, aufpassen! Was der wert ist“, lachte Thomas im Trubel beim Public Viewing der „Krone“ auf der Seebühne Mörbisch. „Wir sind so happy, dass wir hier sind. Diese Arena ist dermaßen super.“
„So viele Jugendliche“
Nach kurzer Räumung ob Gewitterwarnung war auf den gut besuchten Rängen Top-Stimmung. „Wir haben die Zeit genutzt, um uns Bier zu holen“, erzählte der Wiener, der wie 50 „Krone“-Abonnenten im ÖFB-Team- bzw. -Fanbus die Anreise genossen hatte. „Super, dass auch so viele Jugendliche hier sind.“ Vor ihm war eine große Gruppe junger Fans, die etwa „Immer wieder“ anstimmte. „Hier ist es super, Österreich wie eine riesengroße Familie, weil alle gemeinsam mitfiebern“, so Martin, Lukas oder Jakob, die aus Mörbisch, Zagersdorf oder per Fähre aus Illmitz gekommen waren. „Trotz des 0:2: Wir kommen ins Viertelfinale!“
Auch eine Damenrunde war vorerst super drauf. „Vielleicht hat Messi Probleme und gewinnen wir 3:2“, hoffte Sabine, deren Schwiegerpapa Otto Gollnhuber im Team und im Heimatort Kapfenberg gespielt hatte, am Ende vergeblich. „Wir sind eine fußballbegeisterte Familie, lieben ,Gregerl’ – schon wegen Kapfenberg.“ Gemeint war natürlich ÖFB-Stürmer Michael.
Zurück zum „Krone“-Public-Viewing, dass es auch in Graz gab, vor der malerischen See-Kulisse: Da fieberte auch Harald mit Sohn Veit, Bruder Alex und ihrem Papa Paul mit: „Hätten wir gewonnen, hätte ich den Kollegen frei gegeben und meinen Urlaub dafür gespendet“, lachte Harald, in Eisenstadt im Bankwesen tätig. „Aber der Abend war stimmungsvoll.“ Fand auch Ex-Bomber Stefan Maierhofer, der wie Hans Krankl und Toni Polster mit den moderierenden „Krone-Online“-Chef Michael Fally und Elisabeth Gamauf-Leitner als Experte glänzte: „Die Kulisse war überragend – und Österreich hat lange sehr gut dagegengehalten.“
„I am from Austria“ – und alle sangen
Und dann gab‘s noch die große Show-Einlage. Nach Schlusspfiff wurde der Mörbischer „Seebüne trifft Fußball“-Chor gegründet. Krankl, Polster, Maierhofer – die „Drei Tenöre“ sangen, begleitet von Michael Fally am Klavier „I am from Austria“. Und die Fan-Menge tobte – sehen und hören Sie selbst:
Rostige Flügel
Als der „Goleador“ noch als Zugabe dann noch seinen Klassiker „Rostige Flügel“ zum Besten gab, steppte in der Mörbischer Nacht endgültig noch einmal der Bär.
Auch „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini war am Ende, als samt Burgenlands Tourismus-Chef Didi Tunkel auf der Bühne alle „I am from Austria“ sangen, glücklich: „Ein großartiges Erlebnis! Sensationell, dass wir als ,Krone’ die Seebühne gefüllt haben – das zeigt von der Fußball-Begeisterung unserer Leser und Konsumenten.“
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