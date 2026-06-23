Krankl, Polster und Co. ließen die Seebühne beben

„So viele Jugendliche“

Nach kurzer Räumung ob Gewitterwarnung war auf den gut besuchten Rängen Top-Stimmung. „Wir haben die Zeit genutzt, um uns Bier zu holen“, erzählte der Wiener, der wie 50 „Krone“-Abonnenten im ÖFB-Team- bzw. -Fanbus die Anreise genossen hatte. „Super, dass auch so viele Jugendliche hier sind.“ Vor ihm war eine große Gruppe junger Fans, die etwa „Immer wieder“ anstimmte. „Hier ist es super, Österreich wie eine riesengroße Familie, weil alle gemeinsam mitfiebern“, so Martin, Lukas oder Jakob, die aus Mörbisch, Zagersdorf oder per Fähre aus Illmitz gekommen waren. „Trotz des 0:2: Wir kommen ins Viertelfinale!“