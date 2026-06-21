Donaufestwochen: Knödel, Klänge und KI in Grein

Worauf freuen Sie sich, wenn Sie an die Uraufführung denken?

Ich freue mich darauf, dass alles in Resonanz kommt, und hoffe, dass am Ende Akteure, Publikum, der Ort und Bach miteinander schwingen – deswegen komponiere ich.

Die Donaufestwochen im Strudengau von 24. Juli bis 15. August 2026 gelten als Festival für Alte Musik und neue Begegnungen. Seit dieser Saison ist Johannes Hiemetsberger (Chorus sine nomine, Company of music) der Intendant.