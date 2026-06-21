Fernrohr des letzten „Türmers“ zurück in Linz

Die Landhaustürmer galten über Jahrhunderte hinweg als die „Augen der Stadt“. Von hoch oben am Landhausturm aus beobachteten sie das Geschehen in Linz und hatten die wichtige Aufgabe, Brände und andere Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu melden.
Letzter Landhaustürmer
Johann Lang versah diesen Dienst von 1902 bis 1931 als letzter Landhaustürmer. Ein unverzichtbares Hilfsmittel bei seiner Arbeit war ein Fernrohr, mit dem er regelmäßig die Umgebung des Landhauses überwachte. Nach seinem Tod im Jahr 1939 blieb das Fernrohr im Besitz seiner Familie.
Schenkung der Urenkel
Nun haben die Urenkel von Johann Lang das historische Fernrohr bei einem Besuch im Linzer Landhaus an Landeshauptmann Thomas Stelzer übergeben. Den Nachfahren war es ein besonderes Anliegen, dass dieses Erinnerungsstück an jenen Ort zurückkehrt, an dem es über viele Jahre hinweg im Einsatz war.
Freude bei Landeshauptmann
„Mit diesem Fernrohr kehrt ein Stück Linzer und oberösterreichischer Geschichte an seinen ursprünglichen Platz zurück. Ich danke den Nachfahren von Johann Lang sehr herzlich für diese großzügige Schenkung. Sie bewahren damit die Erinnerung an eine Tätigkeit, die über Jahrhunderte für die Sicherheit der Stadt von großer Bedeutung war. Für uns ist es ein Teil der Geschichte des Landhauses, den wir bald auch öffentlich zeigen wollen“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer.
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