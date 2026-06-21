Fernrohr des letzten „Türmers“ zurück in Linz

Freude bei Landeshauptmann

„Mit diesem Fernrohr kehrt ein Stück Linzer und oberösterreichischer Geschichte an seinen ursprünglichen Platz zurück. Ich danke den Nachfahren von Johann Lang sehr herzlich für diese großzügige Schenkung. Sie bewahren damit die Erinnerung an eine Tätigkeit, die über Jahrhunderte für die Sicherheit der Stadt von großer Bedeutung war. Für uns ist es ein Teil der Geschichte des Landhauses, den wir bald auch öffentlich zeigen wollen“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer.