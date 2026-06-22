Motorradfahrer überschlug sich wegen Systemupdate

Einen sehr ungewöhnlichen Grund dürfte der schwere Unfall eines 26-Jährigen in Rainbach im Mühlkreis (OÖ) gehabt haben. Er hatte sich überschlagen, weil an seinem Elektro-Motorrad die Bremsanlage wegen eines Systemupdates ausgefallen war. Der Mann wurde schwer verletzt.
Der 26-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am Sonntag gegen 19.40 Uhr mit seinem Elektro-Motorrad Uhr auf der Ründlbergstraße von Rainbach im Mühlkreis kommend Richtung Lichtenau. Nach Angaben des Lenkers dürfte es wegen eines Systemupdates zu einem Ausfall der Bremsanlage gekommen sein, wodurch das Motorrad plötzlich selbstständig beschleunigte und nicht mehr abgebremst werden konnte.
Mehrmals überschlagen
Der 26-Jährige kam von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in ein Feld, wo es ihn mehrmals überschlug. Er wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.
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