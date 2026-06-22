Motorradfahrer überschlug sich wegen Systemupdate

Der 26-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am Sonntag gegen 19.40 Uhr mit seinem Elektro-Motorrad Uhr auf der Ründlbergstraße von Rainbach im Mühlkreis kommend Richtung Lichtenau. Nach Angaben des Lenkers dürfte es wegen eines Systemupdates zu einem Ausfall der Bremsanlage gekommen sein, wodurch das Motorrad plötzlich selbstständig beschleunigte und nicht mehr abgebremst werden konnte.