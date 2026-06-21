Hitze, Rekorde und strahlende Läuferinnen

Die siebenjährige Sophie war zum ersten Mal dabei. Ihre Mama Simone freute sich: „Sophie hat heuer schon bei einigen Läufen teilgenommen und hat auch oft gewonnen. Wir freuen uns sehr über ihren heutigen ersten Platz.“ Trainiert habe sie dafür kaum, erzählte ihre Mama – das Lauftalent sei aber eindeutig vorhanden.