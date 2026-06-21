Hitze, Rekorde und strahlende Läuferinnen

Erstmals führte der 28. ÖGK-Frauenlauf an der Linzer Donaulände entlang. Trotz großer Hitze sorgten 1013 Teilnehmer aus 22 Nationen für einen neuen Rekord. Kinder, Hobbyläuferinnen und Spitzensportlerinnen wurden entlang der Strecke lautstark von ihren Fans angefeuert.
„Es war anstrengend und heiß, aber trotzdem toll“, sagte die 41-jährige Lisi Tortorolo nach ihrem Zieleinlauf. Bei hochsommerlichen Temperaturen ging gestern der ÖGK-Frauenlauf in Linz erstmals im Donaupark über die Bühne.
Heuer erstmals auf der Donaulände
Der neue Standort kam offensichtlich gut an: Mit insgesamt 1030 Teilnehmern aus 22 Nationen wurde ein neuer Teilnehmerrekord erreicht. Veranstalter Ewald Tröbinger freute sich über den großen Andrang und verfolgt schon große Ziele für nächstes Jahr.
Trotz der Hitze herrschte entlang der Strecke beste Stimmung. Familien, Freunde und Zuschauer feuerten die Läuferinnen lautstark an. Immer wieder waren Zurufe wie „Super Sophia“„ oder „Gut machst du das, Katharina!“ zu hören. Besonders im Zielbereich war die Freude groß: Dort warteten auf alle eine Medaille und eine Rose.
Längste Distanz wurde gestrichen
Auch die Kinder sorgten für viele emotionale Momente. Erstmals durften heuer auch Burschen beim Kinderlauf teilnehmen. Wegen der großen Hitze wurde die längste Distanz allerdings gestrichen – statt eines Ein-Kilometer-Laufs ging es über 150, 300 und 500 Meter.
Die siebenjährige Sophie war zum ersten Mal dabei. Ihre Mama Simone freute sich: „Sophie hat heuer schon bei einigen Läufen teilgenommen und hat auch oft gewonnen. Wir freuen uns sehr über ihren heutigen ersten Platz.“ Trainiert habe sie dafür kaum, erzählte ihre Mama – das Lauftalent sei aber eindeutig vorhanden.
Bei den Erwachsenen standen fünf und zehn Kilometer am Programm. Lisi Tortorolo gewann über fünf Kilometer, Bernadette Schuster entschied den Zehn-Kilometer-Lauf für sich. Für viele stand aber nicht die Platzierung im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erlebnis – und der Stolz, die Strecke bei diesen Temperaturen geschafft zu haben.
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