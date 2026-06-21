„Nur das Füttern der vielen Enten ist das Problem“

Die Wasserqualität am Pleschinger See in Oberösterreich sorgt derzeit für Diskussionen, nachdem zuletzt Bedenken hinsichtlich möglicher Verunreinigungen laut wurden. Doch ein Lokalaugenschein zeigt, dass sich Badegäste keine Sorgen machen.
Die Europäische Umweltagentur hat dem See ein „mangelhaft“ attestiert – allerdings stammen die Messungen aus dem Jahr 2025. Die Linz AG, der zuständige Betreiber, stellt klar, dass heuer kein Grenzwert überschritten wurde. Auch die Badegäste sehen keinerlei Grund zur Beunruhigung.
„Die Leute haben keine Ahnung“
„Das ist alles lächerlich. Die Enten machen nicht in den See. Das Problem ist, dass sie gefüttert werden, obwohl das verboten ist. Und durch den Regen gelangt der Kot dann ins Gewässer. Die Leute haben keine Ahnung. Man sieht Schlangen hier. Auch im Wasser. Wo Schlangen sind, ist die Natur in Ordnung. Ich bin jeden Tag hier und habe mir noch nie über einen dreckigen See Gedanken gemacht“, sagt etwa Rudolf Halmetschlager.
Stiche von Mückenlarven
Einige Meter neben dem Pensionisten macht es sich Marko Feldhaas gemütlich. Auch er schüttelt über die Diskussion den Kopf. „Ich gehe seit meiner Kindheit hier baden. Das Einzige, was ich jemals hatte, waren Stiche von Mückenlarven.“
Eine Dame, die gerade den Weg entlanggeht, hört das Gespräch. Auch sie geht regelmäßig hier schwimmen. „Es gibt jedes Jahr Zerkarien, aber das hindert mich nicht, hier baden zu gehen“, erklärt Berta Winkler. Von Sorge ist hier nichts zu merken – ganz im Gegenteil.
„Nein, ich bin nicht beunruhigt. Wir haben in Österreich eine super Wasserqualität. Und für meinen Mann und mich gibt’s nichts Schöneres, als hier unsere Freizeit zu verbringen“, lacht Michaela Pröll.
Alles nur heiße Luft? Von der bekommen wir in den nächsten Tagen ja genug.
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