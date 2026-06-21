„Nur das Füttern der vielen Enten ist das Problem“

„Die Leute haben keine Ahnung“

„Das ist alles lächerlich. Die Enten machen nicht in den See. Das Problem ist, dass sie gefüttert werden, obwohl das verboten ist. Und durch den Regen gelangt der Kot dann ins Gewässer. Die Leute haben keine Ahnung. Man sieht Schlangen hier. Auch im Wasser. Wo Schlangen sind, ist die Natur in Ordnung. Ich bin jeden Tag hier und habe mir noch nie über einen dreckigen See Gedanken gemacht“, sagt etwa Rudolf Halmetschlager.