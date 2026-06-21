Ist die Produktion bei uns tot, Herr Felbermayr?

Ein Viertel der gesamten österreichischen Warenausfuhren kommt aus Oberösterreich. Hat sich OÖ durch diesen extremen Exportfokus nicht zu abhängig gemacht, Stichwort US-Zölle?

Ja schon. Wenn man sich fragt, warum das regionale Wachstum in Wien jetzt höher als in OÖ war, dann hat das viel mit dem Gewicht der Industrie zu tun. Und die Industrie ist exportlastig. Wenn man sich zum Beispiel auf Bestandteile von Flugzeugen spezialisiert, wie FACC: Wie soll das auch anders gehen, als dass man exportiert nach Hamburg oder nach Seattle, wo diese Dinge in Flugzeuge verbaut werden? Aber Industriestärke ist in Summe eher ein Vorteil. So sind Industriearbeitsplätze in vielerlei Hinsicht besonders wertvoll.

Das Land OÖ subventioniert den Flug von Linz nach Frankfurt mit bis zu 36 Millionen Euro. Braucht der Wirtschaftsstandort denn tatsächlich einen dermaßen teuer subventionierten Airport?

Wenn es gelingt, den Weg nach Schwechat schneller und günstiger zu gestalten, kann man wahrscheinlich auf eine Direktverbindung verzichten. Der Flughafen ist aber auch ein Statussymbol. Das darf man nicht unterschätzen. Ein Industrieland, das weit entfernt ist von großen Verkehrskreuzen, hat ein Problem, sich international darzustellen.