Ungewöhnlicher Unfall: Radfahrer krachte in Reh

Das passiert auch nicht alle Tage: Unmittelbar von einem Rennradfahrer brach am Sonntag in Rohr im Kremstal (OÖ) ein Reh aus dem Wald. Der Biker konnte nicht mehr anhalten, es kam zur Kollision.
Der 52-Jährige aus Dietach war am Sonntagvormittag mit seinem Rennrad auf der Unterrohr Straße von Krottendorf kommend Richtung Ortszentrum von Rohr im Kremstal unterwegs, als plötzlich ein Rehbock auf die Fahrbahn lief.
Ausweichen nicht mehr möglich
Aufgrund der kurzen Distanz konnte der Radfahrer weder bremsen noch ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Der 52-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er lehnte eine weiterführende medizinische Abklärung ab und unterschrieb einen Revers bei der Rettung.
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