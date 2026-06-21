Pkw kollidiert mit Motorrad – zwei Tote!

Horror-Unfall auf der Ennstalstraße zwischen Radstadt und Mandling in Salzburg! Mit hoher Geschwindigkeit kollidierten am Sonntag gegen 16 Uhr ein Pkw und ein Motorrad. Die Wucht des Aufpralls war enorm, der Biker und seine Mitfahrerin überlebten nicht ...
Beide Motorradfahrer – beide dürften aus der Steiermark stammen – verstarben noch an Ort und Stelle. Das Unfallauto hatte ein deutsches Kennzeichen. Die örtliche Feuerwehr und das Rote Kreuz waren im Einsatz.
Im Auftrag der Staatsanwaltschaft machte sich auch der Kfz-Sachverständige Gerhard Kronreif zur Unfallstelle auf. Er soll jetzt den exakten Unfallhergang klären.
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