Dieb wollte Patient vor Spital Fahrrad stehlen

Ausgerechnet nach einer Untersuchung im Krankenhaus überraschte ein Patient in Oberösterreich einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Der konnte zwar unverrichtete Dinge flüchten, hatte seine Rechnung aber ohne einen aufmerksamen Passanten gemacht.
„Leute, passt gut auf eure Fahrräder auf“, warnt ein Mühlviertler in den sozialen Medien. Der Patient war zur Kontrolle im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz. Sein E-Bike hatte er ordnungsgemäß am Fahrradabstellplatz geparkt und versperrt. Als er zurück zu seinem Drahtesel kam, traute er seinen Augen kaum. „Ein junger Mann war ordentlich am Werken bei meinem Fahrrad und erklärte, dass es seines ist“, so der 61-Jährige verärgert.
Richtung Innenstadt geflohen
Erst als der Fahrradbesitzer mit der Polizei drohte, hörte der Unbekannte damit auf, das Zylinderschloss aufzudrehen, und flüchtete in Richtung Landstraße. Doch der freche Raddieb hatte die Rechnung ohne einen zufällig anwesenden Augenzeugen gemacht. Der 36-jährige Afghane reagierte geistesgegenwärtig und hielt die Szenerie mit dem Handy fest.
Täter bei Polizei bekannt
Die Aufnahme wurde der Polizei übergeben und führte rasch zur Identifizierung des Geflüchteten. Ein Beamter konnte ihn als 19-Jährigen ohne festen Wohnsitz identifizieren. Das Fahrrad ist bei der Aktion fast unversehrt geblieben. „Ein paar Kratzer, sonst ist zum Glück nichts passiert“, gibt sich der 61-Jährige erleichtert.
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