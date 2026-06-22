Dieb wollte Patient vor Spital Fahrrad stehlen

„Leute, passt gut auf eure Fahrräder auf“, warnt ein Mühlviertler in den sozialen Medien. Der Patient war zur Kontrolle im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz. Sein E-Bike hatte er ordnungsgemäß am Fahrradabstellplatz geparkt und versperrt. Als er zurück zu seinem Drahtesel kam, traute er seinen Augen kaum. „Ein junger Mann war ordentlich am Werken bei meinem Fahrrad und erklärte, dass es seines ist“, so der 61-Jährige verärgert.