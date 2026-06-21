„Sinnlos“: Trump und Meloni befetzen sich weiter

Beziehungen deutlich verschlechtert

Zwischen Trump und Meloni, die lange als enge politische Verbündete galten, hatte es bereits im April gekracht. Auslöser war eine Attacke des US-Präsidenten auf den Papst. Gaben sie sich beim G7-Gipfel in Frankreich zunächst versöhnlich, blieb dennoch klar, dass es deutliche Differenzen zwischen den beiden gibt – Vor allem im Nahost-Kurs. Bereits in den vergangenen Monaten hatte Trump Rom wiederholt kritisiert, weil Italien den amerikanischen Kurs gegenüber dem Iran nicht unterstützt und die Nutzung von Militärstützpunkten für die USA eingeschränkt hatte.