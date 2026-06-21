Rot-blaues Duell um Millionen für den Wohnbau

Keine Annäherung in Sicht

Winkler hält dagegen: Dem Wohnbaureferenten sei es schlicht zu viel Arbeit, sich mit den Bauträgern zusammenzusetzen und Projekte auf den Weg bzw. auf den Markt zu bringen. Bleibt die Erkenntnis: Bis zur Landtagswahl 2027 werden sich die beiden noch öfter begegnen müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie danach gemeinsam auf ein Bier gehen, scheint derzeit allerdings überschaubar.