Eine Nacht im billigsten Hotelzimmer Österreichs

Urlaub in wirtschaftlich schwierigen Zeiten? Ja, das ist möglich! Die „Krone“ checkte im billigsten Hotelzimmer Österreichs ein und machte eine Erfahrung der besonderen Art.
Sonnenschein, den Skilift direkt vor dem Quartier, unberührte Natur, noch mehr Natur und siehe da: noch mehr Natur! Wofür in Schladming, St. Anton oder Ischgl die Kreditkarte brennt, ist in Sandl kostengünstig zu haben. Sandl? Eine 1400-Einwohner-Gemeinde im Norden Oberösterreichs. Freistadt und St. Oswald befinden sich in der Nähe. Dort betreiben Werner Siegl und seine Gattin das günstigste Hotel des Landes.
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