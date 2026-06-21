Eine Nacht im billigsten Hotelzimmer Österreichs

Sonnenschein, den Skilift direkt vor dem Quartier, unberührte Natur, noch mehr Natur und siehe da: noch mehr Natur! Wofür in Schladming, St. Anton oder Ischgl die Kreditkarte brennt, ist in Sandl kostengünstig zu haben. Sandl? Eine 1400-Einwohner-Gemeinde im Norden Oberösterreichs. Freistadt und St. Oswald befinden sich in der Nähe. Dort betreiben Werner Siegl und seine Gattin das günstigste Hotel des Landes.