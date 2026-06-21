Wegen Assistenzhund abgewiesen: Frau klagt Taxler

„Mit ihrem Hund nehme ich Sie nicht mit“ – drei Taxilenker ließen die beeinträchtigte Mühlviertlerin am Innsbrucker Bahnhof stehen. Dass der Labrador ein im Behindertenpass der 39-Jährigen eingetragener Assistenzhund ist, für den es eine Beförderungspflicht gibt und der auch nicht dazu verpflichtet ist, einen Maulkorb zu tragen, änderte nichts daran: Die Taxler weigerten sich, die Frau zu ihrem Ziel zu bringen.