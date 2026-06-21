Wegen Assistenzhund abgewiesen: Frau klagt Taxler

Wegen ihres Assistenzhundes ließen drei Taxichauffeure eine beeinträchtigte Oberösterreicherin am Bahnhof stehen. Jetzt klagt die 39-Jährige, weil es eine gesetzliche Beförderungspflicht für ihren „besten Freund“ und daher keine Ausrede gibt. Ein Taxler hat schon nachgegeben, die beiden anderen „wollen es wissen".
„Mit ihrem Hund nehme ich Sie nicht mit“ – drei Taxilenker ließen die beeinträchtigte Mühlviertlerin am Innsbrucker Bahnhof stehen. Dass der Labrador ein im Behindertenpass der 39-Jährigen eingetragener Assistenzhund ist, für den es eine Beförderungspflicht gibt und der auch nicht dazu verpflichtet ist, einen Maulkorb zu tragen, änderte nichts daran: Die Taxler weigerten sich, die Frau zu ihrem Ziel zu bringen.
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