Deutschland-Retter Undav schließt zu WM-Ikone auf

Wie lange kann Bundestrainer Julian Nagelsmann noch auf Undav in der Startelf verzichten? Nach seinen starken Auftritten als Joker in den ersten beiden WM-Matches der Deutschen werden die Stimmen immer lauter, die ihn in der Startelf fordern. Doch vielleicht ist es genau die Jokerrolle, die ihn für Deutschland so wertvoll macht.