Deutschland-Retter Undav schließt zu WM-Ikone auf

Deniz Undav hat es schon wieder getan: Als Joker hat sich der DFB-Stürmer bei der WM in die Scorerliste eingetragen und ganz nebenbei das Spiel gegen die Elfenbeinküste gedreht. Und als Krönung hat er mit seinen Auftritten schon jetzt zu einer absoluten WM-Legende aufgeschlossen.
Wie lange kann Bundestrainer Julian Nagelsmann noch auf Undav in der Startelf verzichten? Nach seinen starken Auftritten als Joker in den ersten beiden WM-Matches der Deutschen werden die Stimmen immer lauter, die ihn in der Startelf fordern. Doch vielleicht ist es genau die Jokerrolle, die ihn für Deutschland so wertvoll macht.
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