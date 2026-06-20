41 Jahre nach Mord: Drei neue Hinweise eingegangen

Wird der rätselhafte Mordfall an einer Linzer Prostituierten im Jahr 1985 doch noch geklärt? Für die Sendung „Fahndung Österreich“ auf Servus TV wurden Szenen nachgestellt. Schon während der Ausstrahlung gingen bei den Ermittlern immerhin drei sehr konkrete Hinweise ein.
Cold-Case-Fälle, also Verbrechen, die bisher noch nicht aufgeklärt wurden, üben eine besondere Faszination aus – sowohl bei den Ermittlern, als auch bei „Hobby-Detektiven“. Kein Wunder also, dass sich Fernsehsendungen und neuerdings auch Podcasts gerne dieser Fälle annehmen.
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