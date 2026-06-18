Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum

„Schau, der Gert Steinbäcker!“ Als DIE steirische Musiklegende schlechthin für „Krone“-Fotokünstler Christian Jauschowetz in der Grazer Kaiserfeldgasse posierte, wurde er von einem Damenduo aus Salzburg gleich erkannt. Das erste S des weiß-grünen Kulturguts STS verfügt eben über eines der bekanntesten Gesichter der rot-weiß-roten Musikgeschichte.