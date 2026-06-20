So viel Strom verbraucht Googles erste Serverfarm

Die Daten unserer Suchanfragen werden künftig wohl in Kronstorf verarbeitet: Dort baut Google derzeit, wie berichtet, sein erstes Rechenzentrum in Österreich. Für den Standort habe man sich unter anderem wegen der Infrastruktur entschieden, erklärte Christine Antlanger-Winter, die Österreich-Chefin von Google. Zur Infrastruktur zählt allen voran das Stromnetz – denn die Serverfarm braucht Energie.