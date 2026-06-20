100 Millionen: Die teuerste Werbung der Geschichte

Vor über 20 Jahren schlug ein Werbefilm von Nike ein. Der Sportartikel-Gigant holte alle seiner damaligen Stars sprichwörtlich an Bord. Und nicht nur das. Der Song dazu landete sogar wochenlang in den Musikcharts. Das Video dazu ging viral, obwohl es den Begriff noch gar nicht gab.
Was wäre der Sport ohne seine Werbespots? So weiß man, dass die Erfindung der „Hydration Breaks“ bei der Fußball-WM 2026 nicht nur zur Wasseraufnahme genützt werden. Zur wichtigsten Zeit einer Partie lassen sich eben Millionen verdienen.
Immer wieder haben sich in der Vergangenheit auftraggebende Firmen sündhaftteure Produktionen geleistet, um die Menschen vor den TV-Geräten zu emotionalisieren. Mit Kreativität und Ikonen des Sports.
Alle Stars vereint
Einen echten Wow-Effekt landete „Nike“ im Vorfeld zur WM 2002, als der Sportartikel-Gigant erstmals so richtig im Fußball präsent war. „Nike“ waren die ersten, die die Creme-de-la-Creme des Fußballs für einen (langen) Werbefilm gewinnen konnte.
Cantona ist der Boss
So versammelten sich die damaligen Superstars Thierry Henry, Franceso Totti, Ruud Van Nistelrooy, Patrick Vieira, Edgar Davids, Luis Figo, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, Fabio Cannavaro und Altstar Eric Cantona als „Bad Boss“ auf einem Container-Schiffwrack, zeigten in Käfig-Matches ihre artistischen Finessen.
Elvis lebt!
Und nicht nur das: Die musikalische Untermalung durch „A little less Conversation“, einem Coversong von Elvis Presley, landete sogar in den Musikcharts. Das Video ging also in einer Zeit viral, als man diesen Begriff noch gar nicht kannte. Facebook kam erst 2004, Youtube 2005.
100 Millionen US-Dollar
Ein weiterer Rekord: Dieser Nike-Spot gilt als teuerster Fußball-Werbefilm der Geschichte. Die Kosten für dieses Mega-Projekt? 100 Millionen US-Dollar verschlang diese eine weltweite Kampagne rund um „Secret Tournament“ aka „The Cage“ aka „Scorpion KO“.
Adidas legte nach
Vier Jahre nach diesem Werk: In den Köpfen der Menschen blieb ein Werbefilm von Adidas. Irgendwie wirkte er leicht angelehnt an den Vorgänger-Spot, schien aber gleichzeitig mehr aus dem Leben gegriffen. Und erinnerte an die eigene Fußball-Kindheit erinnerte. Zwei Straßenkinder wählten jeweils eine Mannschaft.
Beckenbauer und Platini
Ihre „Freunde“ entpuppten sich jedoch als das „Who is Who“ der Fußball-Geschichte. Zuerst die aktuellen Superstars wie Zidane, Beckham, Lampert, Kahn und natürlich Zidane. Dann wurde mit hohem technischen Aufwand ein junger Beckenbauer sowie Platini ins Video geschnitten. Slogan: „Impossible is nothing.“
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