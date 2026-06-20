Erstmals Luchs-Nachweis beim Wolf-Monitoring

Grenzgänger hinterließ Spuren

Aber weil die Menschen mehr Angst vor Wölfen als vor Luchsen haben, werden die Isegrims genauer beobachtet. Beim sogenannten Wolf-Monitoring in Oberösterreich kam man nun einem seltenen Pinselohr auf die Schliche. Als bei einem gerissenen Reh in St. Oswald bei Freistadt Genproben analysiert wurden, fanden die Forscher DNA-Material eines Luchses. Es dürfte sich um eines der Tiere handeln, die entlang der Grenze zu Tschechien unterwegs sind. Es war übrigens der erste Nachweis von Luchs-DNA während des Wolf-Monitorings, das es seit dem Jahr 2020 gibt.