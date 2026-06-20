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Seltenes Pinselohr

Erstmals Luchs-Nachweis beim Wolf-Monitoring

Oberösterreich
20.06.2026 14:00
Etwa 30 Luchse streifen durch unser Land. Es gibt rund viermal mehr Wölfe.
Etwa 30 Luchse streifen durch unser Land. Es gibt rund viermal mehr Wölfe.(Bild: Naturschutzbund/Josef Limberger)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Viermal mehr Wölfe als Luchse streifen durch Österreich, und während die Zahl der Isegrims wächst, sinkt jene der Pinselohren. Erstmals gelang in Oberösterreich nun im Zuge der Wolfsbeobachtung der Gen-Nachweis einer der seltene und scheuen Raubkatzen.

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Nur noch rund 30 Pinselohren sind bundesweit unterwegs – jene fünf im Nationalpark Kalkalpen in OÖ eingerechnet. Und diese Inselpopulation ist, wenn nicht bald frisches Blut, sprich Jungtiere, eingesetzt wird, zum Aussterben verdammt. „Die Tiere sind schon in fortgeschrittenem Alter. Es ist kein Nachwuchs mehr zu erwarten“, so Nationalpark-Direktor Josef Forstinger. In den kommenden Jahren sollen bis zu 20 Luchse in den drei Nationalparks in den nördlichen Kalkalpen angesiedelt werden, um den Raubkatzen-Bestand zu sichern.

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