Auf dieser Insel leben nur die Superreichen

Palmen säumen die Straßen, luxuriöse Villen spiegeln sich im türkisfarbenen Wasser der Biscayne Bay, Jachten liegen an privaten Stegen. Doch wer glaubt, er könne sich diesen Ort einfach einmal ansehen, wird schnell gestoppt. Die einzige Zufahrt führt über eine Brücke, die rund um die Uhr bewacht wird. Sicherheitskräfte kontrollieren jeden Besucher. Wer keinen triftigen Grund hat, die Insel zu betreten, muss umkehren.