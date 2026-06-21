Indian Creek Island
Auf dieser Insel leben nur die Superreichen
Bloß knapp über einen Quadratkilometer groß, aber der Sehnsuchtsort der oberen 100. Diese Insel vor der Küste Miamis gilt als exklusivste Wohnadresse der Welt. Hier leben Milliardäre, Tech-Mogule und Superpromis. Eine Reportage über die abgeschotteste Enklave des globalen Reichtums.
Palmen säumen die Straßen, luxuriöse Villen spiegeln sich im türkisfarbenen Wasser der Biscayne Bay, Jachten liegen an privaten Stegen. Doch wer glaubt, er könne sich diesen Ort einfach einmal ansehen, wird schnell gestoppt. Die einzige Zufahrt führt über eine Brücke, die rund um die Uhr bewacht wird. Sicherheitskräfte kontrollieren jeden Besucher. Wer keinen triftigen Grund hat, die Insel zu betreten, muss umkehren.
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