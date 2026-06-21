Thronfolgerinnen
Das sind Europas Königinnen der Zukunft
Zum ersten Mal stehen in mehreren Königshäusern gleichzeitig junge Frauen bereit, die eines Tages gekrönt werden. Von Belgien über Spanien bis Norwegen wachsen Thronfolgerinnen heran, die – militärisch ausgebildet – Eliteuniversitäten besuchen und hart auf ihre royale Rolle gedrillt werden.
Als Prinzessin Leonor von Spanien (20) im August 2023 ihre militärische Ausbildung begann, stand sie in Uniform vor den Kameras des Landes. Wenige Monate später absolvierte Prinzessin Elisabeth von Belgien (24) ihr Studium in Oxford, während die niederländische Kronprinzessin Catharina-Amalia (22) schrittweise mehr öffentliche Aufgaben übernahm. In Norwegen leistet Prinzessin Ingrid Alexandra (22) Militärdienst, und in Schweden wartet Kronprinzessin Victoria (48) seit Jahren auf den Tag, an dem sie die Nachfolge ihres Vaters antreten wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.