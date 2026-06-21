Das sind Europas Königinnen der Zukunft

Als Prinzessin Leonor von Spanien (20) im August 2023 ihre militärische Ausbildung begann, stand sie in Uniform vor den Kameras des Landes. Wenige Monate später absolvierte Prinzessin Elisabeth von Belgien (24) ihr Studium in Oxford, während die niederländische Kronprinzessin Catharina-Amalia (22) schrittweise mehr öffentliche Aufgaben übernahm. In Norwegen leistet Prinzessin Ingrid Alexandra (22) Militärdienst, und in Schweden wartet Kronprinzessin Victoria (48) seit Jahren auf den Tag, an dem sie die Nachfolge ihres Vaters antreten wird.