Badeunfall am Irrsee: Schwimmer (62) reanimiert

Den heißen Freitagnachmittag nutzte ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck für einen Badeausflug zum Irrsee bei Zell am Moos. Doch im Wasser bekam der Mann plötzlich gesundheitliche Probleme.
Der 62-Jährige war mit einer Begleitperson im Wasser, als sich gegen 16 Uhr sein gesundheitlicher Zustand plötzlich verschlechterte. Sofort rief die Begleitung um Hilfe und andere Badegäste alarmierten die Rettungskräfte.
Ins Spital gebracht
Der 62-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden und kam nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Vöcklabruck.
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