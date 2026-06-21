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Landeschefin teilt aus

Edtstadler: „Friss oder stirb, schlechter Stil!“

Innenpolitik
21.06.2026 05:30
Die Ex-Ministerin – hier im Interview mit „Krone“-Redakteur Nikolaus Frings – bleibt dabei, dass ...
Die Ex-Ministerin – hier im Interview mit „Krone“-Redakteur Nikolaus Frings – bleibt dabei, dass sie freundschaftlich mit FPÖ-Landesvize Marlene Svazek zusammenarbeite.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) sprach mit der „Krone“ über ihre Kritik an SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer, die längst versprochenen Reformen, eigene, politische Fehler und die in weniger als zwei Jahren bevorstehende Landtagswahl.

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„Krone“: Bei der Landeshauptleutekonferenz in Salzburg ist vor rund einem Jahr die Reformpartnerschaft als großes Thema aufgetaucht. Die damals gesetzten Ziele sind bis heute nicht ganz erreicht. Woran liegt das – und gibt es neue zeitliche Vorgaben?

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