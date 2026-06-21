„100 Spiele im Team: Ich bin stolz auf Marcel!“

Österreich gegen Weltmeister Argentinien – für die heimischen Fußballfans das absolute Highlight bei der WM. Für einen wird es sogar noch spezieller: Marcel Sabitzer, der sein 100. Spiel im Teamdress absolviert. Die „Krone“ sprach mit Papa Herfried über den Sohnemann – seine Anfänge, die Karriere, was ihn auszeichnet, die Wünsche und warum er selbst nie bei einer WM auf dem Platz gestanden ist.
„Krone“: Dein Sohn Marcel bei der WM sein 100. Spiel im Dress des ÖFB. Wie stolz macht dich das?
Herfried Sabitzer: Marcel hat gesagt, er will den Papa einmal bei den Länderspielen übertreffen. Jetzt ist er aber überragend weit weg, ich war ja ‘nur‘ sechsmal im Nationalteam. 100 Länderspiele für Österreich – da kann man richtig stolz sein. Das ist unfassbar und haben auch nur vier Spieler vor ihm geschafft. Allgemein muss an auf seine Karriere stolz sein.
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