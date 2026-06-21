„100 Spiele im Team: Ich bin stolz auf Marcel!“

„Krone“: Dein Sohn Marcel bei der WM sein 100. Spiel im Dress des ÖFB. Wie stolz macht dich das?

Herfried Sabitzer: Marcel hat gesagt, er will den Papa einmal bei den Länderspielen übertreffen. Jetzt ist er aber überragend weit weg, ich war ja ‘nur‘ sechsmal im Nationalteam. 100 Länderspiele für Österreich – da kann man richtig stolz sein. Das ist unfassbar und haben auch nur vier Spieler vor ihm geschafft. Allgemein muss an auf seine Karriere stolz sein.