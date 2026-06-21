„Wir sind zum Spielen da und nicht zum Tratschen“

Sie ist amtierende Bürgermeisterin, KPÖ-Spitzenkandidatin und laut Umfragen bei der Graz-Wahl am 28. Juni klare Favoritin. Beim Kegeln mit der „Krone“ spricht Elke Kahr über das Verlierenkönnen, politische Milieus und welche Eigenschaft sie einst zur Schulsprecherin machte.
„Heit is net eia Tog. Aber morgen vermutlich ah net.“ Schon beim Einspielen in der Kegelhalle im Keller des ASKÖ-Trainingszentrums in Graz-Eggenberg rennt der Schmäh. Die Nebenbahn wird von einer Pensionistengruppe bespielt, die die neu hinzugekommene Hobbytruppe mit mildem Spott beobachtet. Spritzergläser klirren, dazwischen wird über Punkte diskutiert.
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