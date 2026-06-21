„Man muss ganz bei sich bleiben“

Anna-Katharina Metzler und ihre Schwester Eva haben die Herausforderung angenommen, ein Gasthaus in Hittisau im Bregenzerwald (Vorarlberg) neu zu beleben und ganz nach ihrer eigenen Philosophie auszurichten. Robert Schneider hat nachgefragt, wie das geht.
Sie stammt aus einer Gastgeberdynastie in Hittisau, die sich nunmehr seit sechs Generationen um das Wohl ihrer Klientel bemüht. 1840 kehrte ihr Ururgroßvater Johann Jakob Mennel aus Triest zurück, wo er seinen Dienst in der k. u. k. Kriegsmarine versehen hatte. Als Hommage an seine glückliche Zeit in der ehemals österreichischen Hafenstadt gab er dem Gasthof, den er eröffnete, den Namen „Schiffle“. Von einem Wirtshaus mit Bauernhof hat sich im Lauf der Jahrzehnte das über die Vorarlberger Grenzen hinaus bekannte „Hotel Schiff“ entwickelt, das damals wie heute auf der Sonnenseite am Fuß des Hittisbergs seine Gäste beherbergt.
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