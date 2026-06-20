17-jähriger Raser musste seinen Audi A5 abgeben

Erst seit knapp einer Woche hatte ein 17-Jähriger seinen Führerschein. Jetzt muss der Bursch wieder zu Fuß gehen. Er wurde von der Polizei in Kirchham (OÖ) erwischt, als er mit seinem aufgemotzten Audi A5 mit 160 km/h durch einen 70er rauschte. Weil der junge Bleifuß um mindestens 85 km/h zu schnell war, wurde auch sein Flitzer beschlagnahmt.