Nach Mord an Lehrerin bleibt Bibliothek versperrt

Beschilderung entfernt und versperrt

Der Tatort muss – wie berichtet – völlig umgestaltet werden. „Wie es mit der Bibliothek genau weitergeht, wissen wir aktuell noch nicht“, sagt Schuldirektor Hans-Peter Rockenschaub. Der Raum sei von der Polizei freigegeben und bereits gesäubert worden. „Wir haben die Beschilderung entfernt und ihn abgesperrt, er bleibt vorerst unbenutzt und wird künftig nicht mehr als Bibliothek verwendet.“