Kontrahenten Filetiermesser in die Brust gerammt

Es ging um drei Mädchen, mit denen ein Libanese (23) und sein Landsmann (25) in einer Asylunterkunft in Leonding (OÖ) gefeiert hatten. Das dürfte ausgeufert sein. Als eine der Teenagerinnen schließlich einen befreundeten Iraker (16) zu Hilfe rief und dieser sie abholen wollte, entwickelte sich ein heftiger Streit. Der Libanese attackierte daraufhin mit einer Stichwaffe den Jüngeren. Nur eine Not-OP rettete sein Leben.