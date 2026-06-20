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Im Graben gelandet

Missglücktes Überholmanöver: Teenager eingeklemmt

Oberösterreich
20.06.2026 20:08
Der Wagen wurde stark demoliert.
Der Wagen wurde stark demoliert.(Bild: FOTOKERSCHI / SIMON BRANDSTÄTTER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Spektakulärer Unfall Samstagmittag in Windhaag bei Perg in Oberösterreich: Ein 17-jähriger Autofahrer verlor beim Überholen in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW überschlug sich daraufhin und landete im Straßengraben. Der Lenker und ein Mitfahrer (15) wurden im Wrack eingeklemmt.

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Der 17-Jährige aus Münzbach fuhr am Samstag mit einem BMW auf der L1423, Münzbacher Straße von Perg kommend Richtung Münzbach. Auf dem Beifahrersitz und auf der Rücksitzbank hinter dem Beifahrersitz saßen zwei 15-Jährige aus dem Bezirk Perg. Zeitgleich waren ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land und ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Perg in dieselbe Richtung unterwegs.

Beifahrer konnte sich selbst befreien
Beide gaben an, dass der 17-Jährige in einer der Kurve im Ortschaftsbereich Freindorf die beiden Fahrzeuge überholen wollte. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei ins Schleudern und kollidierte mit dem Randstein der Gegenfahrbahn. Daraufhin überschlug sich der Pkw und kam im nächstgelegenen Straßengraben hinter der dortigen Bushaltestelle auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Beifahrer konnte selbstständig aus dem verunfallten Auto aussteigen.

Fahrzeugdach entfernt
Der 55-Jährige und der 65-Jährige setzen umgehend die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Der Lenker und der im Fond mitfahrende 15-Jährige wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr entfernte schließlich das Fahrzeugdach und die beiden eingeklemmten Personen konnten notärztlich versorgt werden. Im Anschluss wurden die beiden 15-Jährigen in das UKH Linz gebracht. Der 17-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum geflogen.

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