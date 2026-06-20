Missglücktes Überholmanöver: Teenager eingeklemmt

Beifahrer konnte sich selbst befreien

Beide gaben an, dass der 17-Jährige in einer der Kurve im Ortschaftsbereich Freindorf die beiden Fahrzeuge überholen wollte. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei ins Schleudern und kollidierte mit dem Randstein der Gegenfahrbahn. Daraufhin überschlug sich der Pkw und kam im nächstgelegenen Straßengraben hinter der dortigen Bushaltestelle auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Beifahrer konnte selbstständig aus dem verunfallten Auto aussteigen.