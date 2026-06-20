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Sommertheater in OÖ

Zwei Mal Shakespeare unter freiem Himmel

Oberösterreich
20.06.2026 15:00
Theaterspectacel Wilhering: „Ein Sommernachtstraum“ mit reichlich Lokalkolorit
Theaterspectacel Wilhering: „Ein Sommernachtstraum“ mit reichlich Lokalkolorit(Bild: Winkler, theaterspectacel)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Liebe, Lügen, Zauber – und plötzlich steht alles Kopf! Shakespeares „Sommernachtstraum“ wird beim Sommertheaterreigen in Oberösterreich gleich zwei Premieren haben. Man darf sich aber auch auf ein turbulentes Humorfeuerwerk freuen – und ein neues Musical mit Tiefgang.

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Verwirrte Liebespaare treffen in einem Märchenwald auf Elfen, Zauber und Täuschungen. Ein Kobold bringt Chaos in die Gefühlswelt. Am Ende lösen sich die Konflikte, und die Paare finden – oft überraschend – zusammen.

Das ist der „Sommernachtstraum“ von William Shakespeare – bestimmt das meistgespielte Stück der Welt, das ungebrochen in den Bann zieht. Im Sommertheaterreigen in Oberösterreich taucht es gleich zweimal auf:

Von 25. bis 27. Juni präsentieren Schauspiel-Studierende der Bruckneruni die berühmte Komödie. Die Regie von Peter Wittenberg – der am Linzer Landestheater u.a. „Eichmann vor Gericht“ inszenierte – nutzt die besondere Umgebung des Universitätsparks. Die Freitreppe im Park der Bruckneruni wird dabei zur atmosphärischen Freiluftbühne.

Neue Gesichter, große Talente: Das junge Schauspielensemble der Bruckneruni präsentiert einen ...
Neue Gesichter, große Talente: Das junge Schauspielensemble der Bruckneruni präsentiert einen poetischen, packenden „Sommernachtstraum“, Peter Wittenberg inszeniert.(Bild: Zoë Domino)
Nora Dirisamer und Matthias Hack spielen im „Sommernachtstraum“ in Wilhering
Nora Dirisamer und Matthias Hack spielen im „Sommernachtstraum“ in Wilhering(Bild: reinhard winkler)

Der zweite Sommernachtstraum
In der romantischen Scheune des Stifts Wilhering kommt das Kultstück in einer Neufassung von Doris Happl und Joachim Rathke zur Aufführung. Die beiden haben das poetische Verwirrspiel ins „Land ob der Enns“ verlagert; die Premiere ist am 15. Juli.

Einfach lustig am romantischen Ort
Brillanter Wortwitz und Slapstick sowie Schauspiel mit Niveau – dafür steht der romantische Kulturhof Perg. Heuer hat man die Farce „Der nackte Wahnsinn“ angesetzt: Martin Dreiling und Julia Ribbeck haben ein Ensemble um sich geschart, das nicht nur spielt, sondern auch tanzt. Die Premiere im stimmungsvollen Ambiente ist am 9. Juli.

In Perg darf viel gelacht werden, hier geht „Der nackte Wahnsinn“ ab
In Perg darf viel gelacht werden, hier geht „Der nackte Wahnsinn“ ab(Bild: Winkler, Kulturhof Perg)
Rob Pelzer (Papa), Sarah Weidinger (Anna), Daniela Dett (Mama), Theater in der Kulturfabrik,.
Rob Pelzer (Papa), Sarah Weidinger (Anna), Daniela Dett (Mama), Theater in der Kulturfabrik,.(Bild: reinhard winkler)

Ein Musical nach einem Roman
Eine spannende Uraufführung hat sich die Kulturfabrik in Helfenberg vorgenommen: Henry Mason und Thomas Zaufke heben ihr Musical „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ aus der Taufe, es entstand nach dem Roman von Judith Kerr.

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Das Duo hatte bereits mit „Die Königinnen“ für das Musiktheater im Jahr 2024 großen Erfolg gehabt; nun wagt es sich an einen Stoff, der ins Jahr 1933 führt. Es singen und spielen u.a. Rob Pelzer und Ariane Swoboda. Premiere ist am 29. Juli.

Übrigens: Der große Bogen an Sommertheater-Produktionen in Oberösterreich bietet an vielen Orten Bühnenerlebnisse unter freiem Himmel an, die den Sommer unvergesslich machen.

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