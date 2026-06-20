Zwei Mal Shakespeare unter freiem Himmel

Einfach lustig am romantischen Ort

Brillanter Wortwitz und Slapstick sowie Schauspiel mit Niveau – dafür steht der romantische Kulturhof Perg. Heuer hat man die Farce „Der nackte Wahnsinn“ angesetzt: Martin Dreiling und Julia Ribbeck haben ein Ensemble um sich geschart, das nicht nur spielt, sondern auch tanzt. Die Premiere im stimmungsvollen Ambiente ist am 9. Juli.