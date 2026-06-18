Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt

Österreich verzeichnet Rekordzahlen im Tourismus, doch die Bundesregierung blickt bereits nach vorne. Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner erklärt im krone.tv-Interview die neue „Vision T“ bis 2035. Neben neuen Zielmärkten wie Indien und den USA sollen auch Kooperationen mit Bollywood-Filmen helfen, „die österreichische Natur nach Indien zu tragen und dort Lust auf einen Urlaub in Österreich zu machen“. Mit welchen weiteren Strategien Österreich seine Spitzenposition im Tourismus sichern will, sehen Sie im Video oben!